РИАМО - 2 сен. В столице на строительство 9,98 километра газопровода потратили более 90 миллионов рублей, эта работа проводилась в рамках работы по комплексному развитию инфраструктуры садовых товариществ и сельских населенных пунктов новой Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий города.

«Дачные поселки и садовые некоммерческие товарищества (СНТ) занимают 6 тысяч гектаров (около 4%) территории ТиНАО. В них с учетом сезона проживают более 300 тысяч человек», - сказал глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

На данный момент возвели уже четыре газопровода, три из которых будут обеспечивать садоводческие некоммерческие товарищества в поселении Роговское Троицкого административного округа — СНТ «Квант» у деревни Каменка (обеспечит 183 дома газом), «Восход» у села Спас-Купля (обеспечит 137 домов) и «Рогово-1» у деревни Богородское (обеспечит 250 домов). Данные объекты в ближайшее время введут в эксплуатацию.

Еще один газопровод уже обеспечил газом 78 домов в СНТ «Победа» недалеко от деревни Бабенки поселения Вороновское.