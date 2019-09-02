РИАМО - 2 сен. Этнокультурный фестиваль «Под одним небом» пройдет в подмосковных Мытищах 15 сентября, его основная тема — межкультурный диалог, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В Подмосковье сегодня проживают представители более 130 национальностей. Каждая из них самобытна и ценна. В этот день представители разных народов на одной площадке объединят свои культуру и обычаи, расскажут об интересных особенностях традиций», - говорится в сообщении.

Здесь разместятся выставочные зону и интерактивные площадки. В рамках фестиваля будет представлено песенное и музыкальное народное творчество, национальные кухни и ремесла. Кроме того, будет работать этномаркет и зона дресс-кроссинга, организуют мастер-классы, спортивные игры, концертную программу.

«Готовится по-настоящему интересная и красивая программа для людей самых разных национальностей, возрастов и убеждений, чтобы показать, что другая культура – это возможность для интересных и приятных открытий», - отмечается в материале.

В рамках фестиваля пройдет и программа дней еврейской культуры «Шалом, Подмосковье». Фестиваль организует комиссия по межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты городского округа Мытищи, поликультурный центр «Многогранник» и общественная организация «Региональная еврейская национально-культурная автономия Московской области».

Местом проведения станет открытая площадка еврейской общины городского округа по адресу: Мытищи, улица Лесная, дом 4. Фестиваль пройдет 15 сентября с 12:00 до 18:00.