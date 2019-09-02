РИАМО – 2 сен. Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов рассказал, что в день выборов в Московскую городскую думу возможны провокации, при этом он считает, что ошибочное сообщение о провокациях лучше отсутствия такого сообщения вообще, сообщает kp.ru.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. На них зарегистрированы 230 кандидатов.

«Провокации - это часть любой политической борьбы. Они могут быть в день голосования. У нас есть опыт проверки сообщений. Лучше пусть будет ошибочное сообщение о провокациях, чем не будет сообщения вообще. Мы относимся к этому философски», — сказал Венедиктов.

Он также добавил, что выросло число желающих принять участие в электронном голосовании.

«Мы выходим на 2% вместо 1,5% избирателей», — отметил Венедиктов.

На выборах в Мосгордуму впервые применят систему электронного голосования, которая создана на основе технологии блокчейна. Участие в онлайн-голосовании смогут принять жители одного из экспериментальных округов: №1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково, №10 – Северный, Лианозово, Бибирево и №30 – Чертаново Центральное, Чертаново Южное.