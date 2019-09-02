РИАМО - 2 сен. Мужчина пробил своему знакомому голову на востоке столицы, пострадавшего госпитализировали, а злоумышленника задержали, сообщил в понедельник РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, 31 августа около 12 часов ночи мужчина был жестоко избит знакомым по адресу: Зеленый проспект, дом №60/35, после чего злоумышленник скрылся.

«1 сентября в 01:17 наряд скорой медицинской помощи доставил в больницу неработающего мужчину 1986 года рождения, который был госпитализирован с предварительным диагнозом: черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом основания черепа, множественные переломы костей лицевого скелета, ушибы мягких тканей головы», — сказал собеседник агентства.

Нападавшего задержали в этот же день в 15:30 по адресу: Зеленый проспект, дом №81.Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до восьми лет.