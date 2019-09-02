РИАМО - 2 сен. 67-летнего певца Александра Розенбаума госпитализировали, ему проведут плановую операцию, сообщает kp.ru.

«Операция была запланирована и необходима. С ним все в порядке, угрозы для жизни и здоровья нет», - сказала продюсер певца Белла Купсина.

В прошлом году друг артиста Иосиф Кобзон намекнул, что у Розенбаума не исключена онкология. В свою очередь, сам певец эти слухи опроверг.

Александр Розенбаум – советский и российский певец, автор-исполнитель, поэт, музыкант, композитор и актер, заслуженный артист Российской Федерации, народный артист РФ.