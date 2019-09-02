РИАМО - 2 сен. Подмосковная спортсменка Мария Толкачева в составе сборной России выиграла три медали мирового Кубка вызова по художественной гимнастике, который проходил в Казани с 31 августа по 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Толкачева в составе сборной команды России стала сильнейшей в групповом многоборье и упражнении с пятью мячами. В упражнении с тремя обручами и четырьмя булавами россиянки уступили лишь гимнасткам из Болгарии и расположились на второй позиции.

«Своей упорной работой Мария Толкачева заслужила место в национальной сборной по художественной гимнастике и помогает команде подниматься на подиумы международных соревнований. Так произошло и на очередном этапе мирового Кубка вызова, который прошел в Казани, где Мария завоевала две золотые и серебряную награды», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он пожелал Толкачевой продолжать расти в профессиональном плане.