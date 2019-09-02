РИАМО - 2 сен. За минувшую неделю в Подмосковье ввели в эксплуатацию 20 нежилых объектов и пять жилых домов на 1,9 тысячи квартир, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Разрешения на строительство получили 17 нежилых объектов и семь жилых домов на 1 тысячу квартир.

«На прошлой неделе введены в эксплуатацию: пять школ, четыре производственных цеха, складское помещение, четыре объекта торговли», − сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

По ее словам, школы, которые получили разрешение на ввод, рассчитаны на 300 мест в Долгопрудном, 350 мест в Ногинске, 275 мест в Щелкове и 275 мест в Домодедове.

Министр отметила, что разрешения на строительство получили: фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену в Волоколамске; три объекта аграрно-промышленного комплекса; три производственных объекта; три складских помещения и три объекта торговли.

Кроме того, началось строительство более 1 тысячи квартир в Сергиевом Посаде, Лобне и Люберцах. Объектом недели стали введенные в эксплуатацию дома в городском округе Солнечногорск в поселке Андреевка на 1024 квартиры.