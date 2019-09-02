РИАМО - 2 сен. В средней полосе России климат становится более теплым, в столице, по данным станции ВДНХ, за последние 30 лет средняя годовая температура увеличилась на 1,3 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Увеличение периода безморозной погоды (когда средняя суточная температура воздуха больше или равняется 0 градусов) произошло за счет более высокой температуры в марте, переход к положительным значениям в среднем происходит 24 марта, вместо 27 марта, как это было в период 1961-1990 годов», — говорится в сообщении.

Дата перехода к отрицательной средней суточной температуре пока остается за 11 ноября.