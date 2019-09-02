РИАМО - 2 сен. За неделю в пяти округах Подмосковья устранили по предписаниям Госадмтехнадзора Московской области 16 несоответствий требованиям к содержанию контейнерных площадок, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Все работы провели с 26 по 29 августа в округах Волоколамский, Красноармейск, Красногорск, Пушкинский и Домодедово.

«В Волоколамском городском округе по шести адресам ликвидированы нарушения требований по состоянию бункеров, урн, контейнеров, контейнерных площадок. Порядок наведен в деревнях Пагубино, дом №6, Рюховское, дом №27, в селе Спасс на улице Преображенская, дом №9», — сказал начальник Главного управления государственного административно-технического надзора Московской области Олег Баженов.

Кроме того, очищены площадки под контейнерами в Волоколамске по улицам Озерная, дом №29, Катукова, дом №7, и на Спортивной, дом №1А.

В Пушкинском городском округе в соответствие с законодательством приведены объекты накопления твердых коммунальных отходов на улице Тургеневская, дом №5, и в поселке Черкизово на улице Станционной.

Очищены от мусора также контейнерные площадки по улице Краснофлотская, дом №5, Лермонтова, дом №7, и на улице 8 Марта, дом №10, в городском округе Красноармейск.

Ограждение контейнерной площадки восстановлено в городском округе Красногорск в поселке Нахабино на Лесопарковой улице около автосервиса «Барс-Сервис»

В городском округе Домодедово по улице Лунная, дом №17/2, территория контейнерной площадки также приведена в надлежащее состояние.