РИАМО - 2 сен. Подмосковные спортсмены-юниоры завоевали три медали на всероссийских соревнованиях по бобслею, которые прошли с 29 по 31 августа в подмосковной деревне Парамоново Дмитровского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В юниорском первенстве на монобобах соревнования выиграл Степан Дубинко. Вторым к финишу пришел Вадим Парамонов из Москвы, а третьим стал Павел Жичкин из Орловской области.

«Еще две медали принесла Московской области Анастасия Курышева. В заезде монобобов она стала сильнейшей, обойдя двух представительниц Москвы, Егвению Москвину и Анастасию Кудрявсеву, занявших второе и третье места соответственно», — говорится в сообщении.

В гонке двухместных бобов в команде с Юлией Тимирзяновой из Башкортостана подмосковная спортсменка пришла к финишу третьей, уступив тандемам Анастасии Макаровой и Ольги Шишиморовой, Виктории Шабалиной и Олеси Седельниковой.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что несмотря на то, что бобслей принадлежит к числу зимних игр, соревнования по нему проводят и летом.

«В этой связи хочется отметить наличие подходящей инфраструктуры и всех необходимых условий на территории Московской области, чтобы эти соревнования проводить», — сказал Терюшков.

Он подчеркнул, что похвальные результаты подмосковных юниоров говорят о том, что подготовка местных бобслеистов к зимнему сезону уже сегодня приносит свои плоды.