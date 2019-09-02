РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 2 сен. Порядка 550 первокурсников Российской таможенной академии (РТА) в Люберцах получили студенческие билеты во время торжественной церемонии, приуроченной к началу учебного года, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Сегодня (2 сентября – ред.) на празднике почти 550 студентов РТА стали обладателями главного студенческого документа. Торжественное мероприятие проходит во Дворце спорта «Триумф» третий год подряд», – сказал Ружицкий.

Во время официальной церемонии рота почетного караула вынесла знамя Федеральной таможенной службы. Затем первый заместитель руководителя службы генерал-полковник Руслан Давыдов поздравил студентов с началом учебного года.

В 2018 году академии исполнилось 25 лет. В числе ее основных структурных подразделений, обеспечивающих подготовку, переподготовку и повышение квалификации – факультет таможенного дела, экономический и юридический факультеты, переподготовки и повышения квалификации, Институт правоохранительной деятельности.