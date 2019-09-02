РИАМО - 2 сен. Современную базу отдыха построят на территории 9 гектар в деревне Васютино городского округа Павловский Посад к 2021 году, говорится в сообщении администрации муниципалитета.

Глава городского округа Павловский Посад Олег Соковиков провел выездную рабочую встречу на строящейся базе отдыха в деревне Васютино.

«На территории в 9 гектаров разместятся 18 гостевых домов, гостиничный комплекс, ресторан, спортивные площадки и технические помещения, среди которых контрольно-пропускной пункт, водозаборный узел, локальные очистные сооружения. Также предусмотрена организация двух въездов и выездов с дороги Кузнецы – Васютино, двух противопожарных выездов и парковки на 89 машин», – говорится в сообщении.

В данный момент ведутся отделочные работы и благоустраивается территория. Уже в конце этого года смогут приезжать посетители, чтобы насладиться природой и погулять среди сосен, а в 2021 году будут введены в эксплуатацию построенные здания.

«Объем инвестиций в проект составляет 300 миллионов рублей. Администрация оказывает поддержку данному проекту, ведь в его рамках не просто появится рекреационная зона, где с удовольствием будут отдыхать местные жители и гости городского округа, здесь создадут 50 рабочих мест», – отметил Соковиков.

База отдыха внесена в единую систему мониторинга инвестиционных проектов Московской области.