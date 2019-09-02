РИАМО - 2 сен. В столичном районе Орехово-Борисово Южное мужчина несколько раз ударил ножом знакомого во время ссоры, завязавшейся после распития алкоголя, пострадавшего увезли в реанимацию, сообщил в понедельник РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Драка с применением оружия произошла 31 августа около одиннадцати вечера по адресу: улица Ясеневая, дом №35. Сотрудники правопорядка прибыли на вызов и обнаружили тяжело раненого мужчину 1960 года рождения.

«Установлено, что неизвестный после совместного распития спиртных напитков, в результате возникших личных неприязненных отношений, в ссоре неустановленным предметом причинил пострадавшему указанное ранение и скрылся», — сказал собеседник агентства.

Следствие возбудило уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия».