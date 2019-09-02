РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 сен. В подмосковном Подольске до 8 сентября планируют отремонтировать запасной выход в школе №21, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на текущий ремонт образовательных организаций. Он отметил, что запасной выход в школе №21, который ведет в спортивный зал, требует ремонта. В частности, необходимо его заштукатурить, покрасить и заменить двери.

«Комитет по образованию администрации городского округа Подольск сообщает, что в средней общеобразовательной школе №21 был проведен осмотр. Факты подтвердились. Ремонт запасного выхода будет завершен до 8 сентября текущего года», – сказала председатель комитета Надежда Фролова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.