РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 сен. Глава подмосковных Котельников Андрей Булгаков в понедельник в своем Instagram-аккаунте поздравил юных жителей горокруга с Днем знаний.

«С праздником всех, для кого сегодня начинается новый учебный год! Пусть он будет ярким, эмоциональным и познавательным», – написал Булгаков.

Он добавил, что вместе с родителями он осмотрел учебные классы, спортзал и столовую новой пристройки к школе №2, которую официально открыли.

Пристройке к школе №2 в подмосковных Котельниках выдали заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации 21 августа. Площадь пристроенного корпуса составляет 6 тысяч квадратных метров. Количество учащихся после ввода объекта в эксплуатацию увеличится на 300 мест. Теперь школа №2 сможет принять 1,1 тысячи учащихся.

Согласно проекту, в пристраиваемом 3-этажном корпусе разместились учебные помещения начальной школы, спортивный зал, пищеблок, административные и вспомогательные помещения. Новый корпус соединен теплым переходом с основным зданием школы на уровне второго этажа.

Также на прилегающей территории проведено благоустройство, установлены детские игровые комплексы, обустроены тротуары, места для отдыха, выполнено озеленение.