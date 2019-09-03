Количество детей в Подмосковье постоянно растет. Только в первый класс в 2019 году пошло на 9 тысяч человек больше, чем в прошлом. Из-за увеличивающейся нагрузки на образовательную инфраструктуру региона потребность в новых детских садах и школах не снижается. В этом году в Московской области появятся 15 новых школ и школьных пристроек, 6 детских садов. Подробнее о том, в каких муниципалитетах введут в строй детские образовательные учреждения, смотрите в инфографике РИАМО.