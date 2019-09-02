РИАМО - 2 сен. С 27 августа по 1 сентября в подмосковном Реутове прошла социальная ярмарка «Ценопад», на которой продали более 1 тонны овощей и фруктов, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Наибольшей популярностью пользовались сезонные овощи и фрукты такие как перец, капуста, репчатый лук, морковь, картофель, яблоки и другие. За время проведения ярмарки реализовано 1120 килограммов овощей и фруктов», – сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

По его словам, также большим спросом у покупателей пользовались дыни, которые можно было приобрести по 150 рублей за штуку.

«Без внимания не осталась и рыбная продукция. Речь идет о живой и копченой рыбе – реализовано более 250 килограммов», – добавил Посаженников.

Следующая социальная ярмарка «Ценопад» пройдет с 3 по 8 сентября на Советской площади в Чехове, где будет организовано более 30 торговых мест. В категорию «ценопадный продукт» в этот раз попали 25 наименований продуктов.