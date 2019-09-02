РИАМО - 2 сен. В лесах Подмосковья сохраняется высокий уровень пожарной опасности из-за температуры, которая превышает норму, высоким уровень будет до 5 сентября, сообщается на сайте «Метеоновости».

Уровень пожарной опасности в лесах Московской области повысился до четвертого класса, а на северо-востоке региона чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. Такая ситуация возникла из-за отсутствия дождей и высокой температуры, которая значительно превышает норму.

«Высокий уровень пожарной опасности сохранится в Москве и области до четверга, а уже в пятницу уровень снизится до второго класса, и лишь на юго-востоке сохранится высокий (четвертый) уровень», — говорится в сообщении.

Пятого и шестого сентября западные и северо-западные районы области окажутся в зоне действия атмосферного фронта. Уровень пожароопасности уменьшится благодаря дождю и понижению температуры.