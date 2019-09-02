РИАМО - 2 сен. Главное управление МВД России по столице возбудило дело об административном правонарушении по факту несогласованной акции в центре Москвы 31 августа, сообщается на сайте МВД РФ.

«По факту проведения 31 августа 2019 года в центре Москвы несогласованной публичной акции столичной полицией возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга)», – говорится в сообщении.

По данному делу в настоящее время проводится административное расследование.

Шествие «Против политических репрессий» по маршруту от Чистых прудов до Пушкинской площади состоялось в Москве 31 августа. По данным МВД, в нем участвовали 750 человек.

Акции протеста в Москве начались после отказа в регистрации некоторых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября. Часть собранных ими подписей избирателей признали недействительными.

В связи с этим в столице проводились акции оппозиции как согласованные, так и несанкционированные. За организацию акций задержали нескольких незарегистрированных кандидатов, в том числе Дмитрия Гудкова, Илью Яшина и Любовь Соболь.