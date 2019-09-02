РИАМО - 2 сен. Тело мужчины с гематомой на лице нашли в квартире на юго-востоке столицы, начато расследование, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

«31 августа в квартире жилого дома по Луговому проезду в городе Москве обнаружено тело мужчины с гематомой в области лица», - сказала Иванова.

В настоящий момент Главным следственным управлением СКР по столице возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Расследование продолжается. Точную причину гибели мужчины в скором времени установит судмедэкспертиза.