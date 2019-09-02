РИАМО - 2 сен. Пожар в квартире на улице Чаплыгина в столице ликвидировали, в ходе тушения спасли четырех человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В понедельник в 16:40 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Чаплыгина, дом 8, строение 1. В квартире на пятом этаже произошел пожар на площади 40 квадратных метров. В ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей квартиры были спасены четыре человека, из них трое детей. Их передали медикам.

«Принятыми мерами в 17:24 пожар был локализован, а в 17:39 - ликвидирован», - говорится в сообщении.