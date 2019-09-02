РИАМО - 2 сен. Пожарные локализовали возгорание в квартире на улице Чаплыгина в столице, площадь возгорания составила 40 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В понедельник в 16:40 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по столице поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Чаплыгина, дом 8, строение 1. В квартире на пятом этаже произошел пожар на площади 40 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей квартиры были спасены четыре человека, из них трое детей. Принятыми мерами в 17:24 пожар был локализован», - говорится в сообщении.

Всех спасенных передали медикам для проверки и осмотра.