РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 сен. Управляющая компании МУП «ДЕЗ» в понедельник приступила к ремонту крыльца одного из подъездов дома №23А на улице 43 Армии в подмосковном Подольске, сообщается на странице «МУП ДЕЗ город Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске управляющая компания МУП «ДЕЗ» у подъезда №1 дома №23А по улице 43 Армии приступила к работам по ремонту крыльца (2 сентября – ред.)», – говорится в сообщении.

Также в понедельник сотрудники УК убирают мусоросборочные площадки от мусора как механическим способом, так и при помощи специализированной техники.