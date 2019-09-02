РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 2 сен. В концертном зале имени Петра Чайковского в Москве 3 сентября пройдет благотворительный концерт в День солидарности в борьбе с терроризмом, часть средств, собранных во время концерта, будет передана недавно открывшемуся новому детскому хоспису в Домодедове, сообщается на официальном сайте Общественной палаты РФ.

«Мы не можем победить терроризм, но жизнь всегда побеждает страх и боль. Хоспис – это про жизнь, как и музыка — это тоже про жизнь. Поэтому именно в этот день музыканты и зрители объединяются и делают выбор в пользу жизни, музыки, доброты, поддержав детский хоспис. Ведь не так важно, сколько дней в твоей жизни, как то, сколько жизни в твоих днях…», – сказала директор по развитию детского хосписа Анна Кудря.

На концерте исполнят кантату Memoria валлийского композитора Карла Дженкинса. Автор посвятил свое произведение трагедии в Аберфане – обвалу в уэльской деревне в 1966 году, который унес жизни полутора сотен человек, по большей части детей. В описании кантаты композитор вспоминает также трагедии в Данблейне (1996), в Беслане (2004), катастрофу южнокорейского парома «Севоль» (2014) и теракт в Пешаваре (2014).

Кантата написана на английском, валлийском и латинском языках, но для отдельных слов используются также шведский, французский, голландский и другие языки. Это сделано, чтобы подчеркнуть, насколько поминовение является одновременно глубоко индивидуальным и общечеловеческим.

«В исполнении кантаты примут участие солистка Метрополитен-оперы Любовь Петрова, солист Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Владимира Немировича-Данченко Антон Зараев, Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана, Академический большой хор «Мастера хорового пения» под руководством Льва Конторовича, хор детской музыкально-хоровой школы «Пионерия» имени Георгия Струве. Дирижер — заслуженный артист России Николай Степанов», – добавляется в сообщении.

Концерт состоится в 19:00. Его организатором выступил благотворительный фонд Елены Образцовой при поддержке Фонда президентских грантов.