РИАМО - 2 сен. С прошлой недели на дорогах столицы отметили резкий прирост автотранспорта, больше всего число машин выросло на Симферопольском шоссе, сообщается в Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

«На прошлой неделе было зафиксировано резкое увеличение количества автомобилей в городе. Самый большой прирост пришелся на Симферопольское (Варшавское) шоссе», - говорится в сообщении.

Интенсивность движения на Симферопольском шоссе увеличилась на 11%.

По данным пресс-службы столичного ЦОДД, начиная с 26 августа, количество автомобилей на дорогах столицы увеличилось на 15-17%. Это около 100-125 тысяч машин.