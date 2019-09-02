РИАМО - 2 сен. Возгорание произошло в квартире на пятом этаже жилого дома на улице Чаплыгина в центре столицы, пожарные спасли трех детей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В понедельник в 16:40 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по солице поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Чаплыгина, дом 8, строение 1.

«По предварительной информации, происходит загорание в одной из квартир, расположенной на пятом этаже пятиэтажного здания. Площадь пожара выясняется. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с одной из квартир были спасены трое детей», – говорится в сообщении.

Все дети переданы медикам для проверки и осмотра.