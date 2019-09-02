РИАМО – 2 сен. В авиакомпании S7 («Сибирь»), которая является одним из членов Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), считают, что тенденция роста стоимости авиабилетов действительно присутствует, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что цены на авиабилеты в этом году вырастут примерно на 9-10% по сравнению с 2018 годом.

«Это связано с ростом расходов авиакомпаний по большинству статей. В первом полугодии 2019 года основным фактором стало сильное увеличение цен ГСМ (горюче-смазочные материалы – ред.)», – говорится в ответе пресс-службы перевозчика на запрос ФАН.

В состав Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта входят 27 ведущих российских авиакомпаний и авиапредприятий. Кроме «Сибири» и «ЮТэйр», это, в частности, «Уральские авиалинии», «ВИМ-Авиа», «Якутия», «Северный ветер», «Икар» и другие.