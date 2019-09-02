РИАМО - 2 сен. Лефортовский суд столицы не стал лишать родительских прав Дмитрия и Ольгу Проказовых, которых видели в центре Москвы в день несогласованной акции 27 июля вместе с маленьким ребенком, сообщает «Интерфакс».

В понедельник Лефортовский суд в закрытом режиме рассмотрел дело о лишении родительских прав Проказовых. Семья пришла на несанкционированный митинг в центре Москвы 27 июля с младенцем. Родители передали своего сына третьему лицу, тем самым поставив под угрозу его здоровье и жизнь.

«В иске прокуратуры судья полностью отказала. Проказовым также вынесли предупреждение», - сказал адвокат Максим Пашков.

Также в понедельник Никулинский районный суд отказал в иске о лишении родительских прав Петра и Елены Хомских, они во время несогласованной акции 3 августа гуляли по Бульварному кольцу с маленькими детьми.