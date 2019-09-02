РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 2 сен. В котельной микрорайона Климовск подмосковного Подольска прошла ревизия оборудования в преддверии наступающего отопительного сезона, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска за летний период работниками управления теплоснабжением был выполнен большой объем работ в рамках подготовки к предстоящему отопительному периоду. Сообщаем, что, в частности, в районной котельной были произведены такие работы, как полная ревизия всего оборудования, замена запорной и топливной арматуры, монтаж системы горячего водоснабжения», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что специалисты тщательно подходят к выполняемой работе, чтобы в предстоящий зимний сезон на котельной не было сбоев.