РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 2 сен. Первая группа из 11 предпенсионеров завершила обучение по компетенции «Веб-дизайн и разработка» по программе повышения квалификации в Красногорском колледже, сообщается в группе учебного заведения в соцсети «ВКонтакте».

«Закончился курс повышения квалификации для граждан предпенсионного возраста по компетенции «Веб-дизайн и разработка»: 11 человек успешно сдали демоэкзамен и получили удостоверения о повышении квалификации», – говорится в сообщении.

Преподаватель курса, сертифицированный эксперт WorldSkills Екатерина Лелянкова отметила высокую целеустремленность слушателей курса и их ответственный подход к обучению.

Красногорский колледж в результате конкурсного отбора получил право оказания образовательных услуг по компетенциям «Веб-дизайн и разработка», «Программные решения для бизнеса», а также «Сетевое и системное администрирование» для граждан предпенсионного возраста – женщин 51-55 лет и мужчин 56-60 лет. Первая группа начала обучение 2 августа.