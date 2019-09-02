РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 2 сен. В жилом комплексе «Котельнические Высотки» подмосковных Котельников приступили к прокладке инженерных сетей, на объекте работают 280 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Представители администрации Котельников совместно с министерством жилищной политики Московской области провели ежемесячную встречу с представителями инициативной группы пострадавших соинвесторов ЖК «Котельнические Высотки». Данный ЖК построили в 2017 году, но не подвели вовремя коммуникации. Дольщики не могли около двух лет получить ключи от квартир. По новой дорожной карте, размещенной на сайте администрации округа, передача квартир предусмотрена во II квартале 2021 года.

«В данный момент на объекте находятся около 280 человек. Продолжаются работы по комплексному благоустройству территории, фасадные работы, работы по прокладке внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей, работы по монтажу ограждающих конструкций балконов и переходных лоджий», – говорится в сообщении.

Рабочие монтируют внутренние инженерные системы, также продолжаются работы по закрытию теплового контура для обеспечения теплоснабжения объектов в отопительный сезон 2019-2020 годов. Кроме того, в ЖК проводят гидроизоляцию деформационных швов подземного паркинга, а также систем пожаротушения, вентиляции и дымоудаления.

«Представители инициативной группы пострадавших соинвесторов остались довольны ходом проведения строительно-монтажных работ», – заключается в материале.