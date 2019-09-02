РИАМО - 2 сен. Шесть подмосковных школ стали базовыми образовательными учреждениями Российской академии наук (РАН), говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Это Балашихинский лицей, Сергиево-Посадский физико-математический лицей, Королевский лицей научно-инженерного профиля, Химкинский лицей, Одинцовский десятый лицей и Долгопрудненская гимназия», – сказала Забралова.

По ее словам, на открытии школ присутствовали президент РАН Александр Сергеев и вице-президент РАН Алексей Хохлов, которые высоко оценили уровень базовых школ РАН в Московской области.

«Создание на территории Московской области базовых школ под эгидой Российской академии наук обусловлено реализацией в Подмосковье стратегии научно-технологического развития Российской Федерации. Целью проекта является создание максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей. Для нас это важное событие, функционирование данных школ послужит развитию интеллектуального потенциала Подмосковья и страны в целом», – добавила Забралова.

По ее словам, обучающиеся получат новые возможности осваивать современные методы научных исследований, работать в школьных научных сообществах под руководством известных ученых, а также использовать для образовательной деятельности ресурсы научных институтов РАН.