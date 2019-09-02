РИАМО - 2 сен. Следователи начали проверку по факту падения двухлетнего мальчика из окна квартиры в Люберцах, ребенок находится в больнице, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

30 августа поступило сообщение о том, что в районную больницу с травмами, характерными при падении с высоты, доставлен двухлетний мальчик, обнаруженный под окнами многоквартирного жилого дома. По данному факту следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки.

«В дневное время женщина уложила сына спать, а сама отошла на кухню. В момент, когда она отсутствовала, ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже, через москитную сетку. Мальчик был госпитализирован в больницу с тяжелой травмой головы», - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.