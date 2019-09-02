Начало осени порадует зрителей сразу несколькими долгожданными премьерами. Среди них – экранизация романа Донны Тартт «Щегол», продолжение фильма ужасов с клоуном Пеннивайзом «Оно 2», номинированная на «Оскар» драма «Работа без авторства» и блокбастер для всей семьи со Шварценеггером «Тайна печати дракона». Редакция РИАМО составила подборку из одиннадцати премьер сентября на любой вкус.

«Одесса»

Когда: с 5 сентября

Жанр: драма

Новый фильм от создателя «Оттепели» и «Стиляг» Валерия Тодоровского с Ириной Розановой, Евгением Цыгановым, Леонидом Ярмольником и Ксенией Раппопорт – еще одно обращение автора к советской эпохе. На сей раз в поле его зрения Одесса начала семидесятых, куда приезжает с восьмилетним сыном навестить тестя и тещу журналист Борис. Это событие совпадает с холерным карантином, из-за которого выехать из города становится невозможно. Оставшись взаперти в курортном городе, Борис узнает много нового о родственниках жены, а также о себе самом.

Рестораны из сериалов в Москве: куда сходить фанатам «Друзей» и «Теории большого взрыва»>>

«Работа без авторства»

Когда: с 5 сентября

Жанр: триллер, драма, мелодрама

Номинированная на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» картина «Работа без авторства» – трехчасовое полотно о послевоенной Германии, ее прошлом, месте художника между Западом и Востоком и его способности изобличать порок с помощью искусства. Образ главного героя, художника Курта Барнерта, был основан на биографии одного из самых значительных современных немецких художников Герхарда Рихтера.

Кто ты по характеру – блондинка или брюнетка?>>

«Оно 2»

Когда: с 5 сентября

Жанр: ужасы

В продолжении нашумевшего хоррора по бестселлеру Стивена Кинга «Оно 2» действие происходит спустя 27 лет после встречи главных героев с Пеннивайзом. Живущие каждый своей жизнью, они не подозревают, что вскоре им вновь предстоит собраться вместе и встретиться со своим давним мучителем. В главных ролях – Джессика Честейн, Джеймс МакЭвой, Билл Скарсгард.

«Стриптизерши»

Когда: с 12 сентября

Жанр: комедия

Новая комедия с Дженнифер Лопез, Джулией Стайлз, Карди Би и Констанс Ву покажет нам быт танцовщиц одного из самых элитных стриптиз-клубов Нью-Йорка. Когда индустрия приходит в упадок в связи с финансовым кризисом, они объединяются, чтобы заставить богачей с Уолл-Стрит вновь обеспечить им жизнь, достойную лучших стриптизерш Манхеттена.

«Сходить в кефир» и «зарезать Лободу» — понимаешь ли ты сленг радиоведущих?>>

«Щегол»

Когда: с 12 сентября

Жанр: драма

Долгожданная экранизация бестселлера Донны Тартт расскажет историю взросления мальчика, оставшегося без матери в результате теракта в Метрополитен-музее. Благодаря стечению обстоятельств ставший владельцем древнего живописного шедевра, вместе с картиной он проходит долгий путь преодоления страдания, освобождения, обретения себя и своей любви.

«Дорогой папа»

Когда: с 12 сентября

Жанр: комедия, семейный

Семейная комедия о бизнесмене, которому для заключения важной сделки необходимо вернуться в город своей молодости, чтобы отыскать брошенных давным-давно жену и дочь. Именно последняя, по завещанию своей бабушки, становится обладательницей наследства в виде акций, так необходимых главному герою для совершения сделки. Ожидая решить проблему так же быстро, как он к тому привык с клиентами, мужчина не подозревает, что с брошенными им женщинами проверенные годами методы могут оказаться неэффективными.

Страйкбол в Подмосковье 2019: как играют «покемоны» и «серьезные»>>

Yesterday

Когда: с 19 сентября

Жанр: мюзикл, фэнтези, мелодрама

Что будет, если в один прекрасный момент весь мир забудет о существовании ливерпульской четверки, а вся информация о ней таинственным образом исчезнет из Всемирной паутины? Задавшись таким вопросом, Дэнни Бойл («На игле», «Миллионер из трущоб») снял фильм Yesterday. Открытие Джека, единственного в мире человека, не забывшего песни The Beatles, кардинально меняет его жизнь, во мгновение ока превращая его из никому не известного неудачника в звезду мировых масштабов. Но какова плата за исполнение чужих, пусть и всеми забытых песен?

«Рэмбо: последняя кровь»

Когда: с 19 сентября

Жанр: боевик, триллер, приключения

В пятой части истории о Рэмбо главному герою предстоит столкнуться с мексиканским преступным синдикатом, на совести которого – самые тяжелые преступления. В попытке спасти пропавшую дочь своей подруги он объединится с журналисткой, чтобы найти преступников, положить конец их деятельности и вернуть домой в сохранности девушку, судьба которой ему небезразлична.

Юбилей Рунета: как выглядели поисковики и соцсети 20 лет назад>>

«Тайна печати дракона»

Когда: с 19 сентября

Жанр: приключения

Масштабная российско-китайская коллаборация для всей семьи с бюджетом почти в $50 млн – история о приключении английского путешественника Джонатана Грина, выполняющего заказ Петра Великого об изготовлении карт Дальнего Востока России. Встретившись на пути с удивительными людьми и волшебными существами, он окажется в Китае, где ему придется пройти через ряд самых неожиданных испытаний. В ролях – Джейсон Флеминг, Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Юрий Колокольников, Анна Чурина.

«К звездам»

Когда: с 23 сентября

Жанр: фантастика, триллер, драма

Тема фантастического триллера «К звездам» с Брэдом Питтом, Лив Тайлер и Томми Ли Джонсом в главных ролях – космос. Главный герой – космонавт Рой МакБрайд, продолжающий дело своего отца, пропавшего много лет назад в поисках внеземной цивилизации. Ему предстоит отправиться в путешествие, чтобы не только попытаться отыскать отца, но и найти ответы на важные вопросы о совести, долге и измене, непосредственно затрагивающие его семью и его самого.

10 правил автостопа: лайфхаки опытных путешественников>>

«Герой»

Когда: с 26 сентября

Жанр: триллер, криминал, боевик

Андрей – живущий в Европе молодой человек с прошлым сына полковника, получившего образование агента внешней разведки. Успевший позабыть о своей жизни на родине, однажды он получает звонок от отца, давно считавшегося погибшим. Вместе с отцом к нему возвращаются и ужасы прошлого, а на самого Андрея объявляют охоту. В попытке распутать шпионскую головоломку он встречает свою бывшую одноклассницу и раскрывает тайны, о которых раньше и не догадывался. В ролях – Александр Петров, Владимир Машков, Светлана Ходченкова.