РИАМО – 2 сен. За 8 месяцев текущего года по вине автомобилистов произошло 20 столкновений машин с поездами на Московской железной дороге, из них четыре – в августе, сообщается в WhatsApp-канале МЖД.

На Московской железной дороге со 2 по 30 сентября железнодорожники проводят акцию «Внимание, переезд!», направленную на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на переездах.

«Поводом для проведения акции стали регулярные нарушения автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железной дороги, которые с начала года привели уже к 20 столкновениям с поездами (четыре из которых произошли в августе 2019 года)», – говорится в сообщении.

В рамках акции железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД на переездах организуют рейды, во время которых будут выявлять нарушителей и привлекать их к ответственности. Также посетят транспортные предприятия, где напомнят автомобилистам правила пересечения путей.

Кроме того, будут проведены внеплановые проверки переездов совместно с представителями органов государственной власти, местного самоуправления и муниципалитетов.

«Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Именно выполнение этого условия позволит снизить количество ДТП», – добавляется в материале.

В результате столкновений машин с поездами в 2019 году на МЖД пострадали восемь человек, из которых двое погибли (в 2018 году – 38 человек, из них смертельно 12). Все пострадавшие – водители и пассажиры автотранспорта.