РИАМО - 2 сен. Свыше 83,5 тысяч детей в этом учебном году впервые пошли в детские сады в Подмосковье, в регионе строится 18 дошкольных учреждений, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В этом году в детские сады и ясельные группы Подмосковья впервые пошли свыше 83,5 тысяч детей. Это на 8,5 тысяч больше, чем в прошлом году», – сказала Забралова.

По ее словам, всего в регионе функционирует более 2 тысяч детских садов. Кроме того, в 93 подмосковных школах есть дошкольные группы.

«Мы не скрываем – в области действительно существует определенная нехватка мест в детских садах. С этой проблемой мы ежедневно боремся различными способами: строим новые, ремонтируем имеющиеся объекты», – добавила Забралова.

С 2013 года в регионе появилось около 400 детских садов. Сейчас ведется строительство 18 детских садов на 4,5 тысячи мест, а в рамках нацпроекта «Демография» дополнительно создаются 6 тысяч ясельных мест, заключила она.