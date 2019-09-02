РИАМО - 2 сен. Утром в понедельник в каирском госпитале скончался чрезвычайный и полномочный посол РФ в Арабской Республике Египет Сергей Кирпиченко, сообщается на сайте kp.ru.

«Предполагается, что смерть 68-летнего мужчины наступила в силу естественных причин; официальное заявление МИД РФ на этот счет последует в ближайшее время», – говорится в сообщении.

Сергей Кирпиченко родился в 1951 году. В 1973 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР. Занимал различные должности в центральном аппарате МИД СССР/России, а также в посольствах СССР.