РИАМО - 2 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал всем детям, чтобы учеба была им в радость, а родителям школьников пожелал терпения.

Воробьев рассказал своим подписчикам в соцсети «ВКонтакте» о четверняшках Илье, Артеме, Коле и Ире Филимоновых, которые пошли в первый класс.

«Это уникальный случай! Ребята учатся в нашем новом образовательном центре «Созвездие» в Красногорске. А всего первоклашек у нас в этом году 107 тысяч», - добавил губернатор.

В понедельник в образовательных учреждениях Подмосковья в честь начала учебного года прозвенели первые звонки. Всего в детские сады, школы и колледжи пошли свыше 1,6 миллиона ребят. Свои двери распахнули более 1,5 тысяч школ, 2 тысячи детских садов, 49 колледжей и шесть областных вузов.

В новом учебном году в Московской области открылись 12 новых школ, в том числе новое здание образовательного центра «Созвездие» для детей с особыми образовательными потребностями в Красногорске. Этот центр принял 413 учеников.