РИАМО (БАЛАШИХА) – 2 сен. Глава подмосковной Балашихи Сергей Юров поздравил учеников Балашихинского лицея с Днем знаний, учреждение вошло в рейтинг 100 лучших школ Московской области и стало базовой школой Российской академии наук, сообщается на сайте администрации городского округа.

В понедельник торжественную линейку в филиале лицея в микрорайоне Алексеевская роща вместе с Юровым и сотрудниками администрации Балашихи посетили президент РАН Александр Сергеев, первый заместитель министра образования Подмосковья Илья Бронштейн, проректор Московского физико-технического института Артем Воронов, директор лицея Дмитрий Белоусов, педагоги, ученики и их родители.

«Наш лицей – не только лучшее образовательное учреждение нашего города, он входит в число лучших в Московской области и всей страны. И у первоклассников, и у выпускников большая светлая дорога в будущее. Я поздравляю всех с сегодняшним праздником, всем удачи!» – сказал Юров.

Он добавил, что при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и министерства образования Подмосковья Балашихинский лицей стал базовой школой Российской академии наук.

Президент РАН Александр Сергеев рассказал, что в соглашении с Балашихинским лицеем есть несколько интересных современных направлений. Это биотехнологии, биоинженерия, искусственный интеллект, вопросы, связанные с робототехникой.

«Мы будем выстраивать отношения таким образом, чтобы вы получили максимально большой и правильный доступ к этим знаниям. Ваша школа не случайно попала в этот список. У вас очень высокие параметры по подготовке выпускников», – пояснил Сергеев.

Он вручил директору Балашихинского лицея Дмитрию Белоусову сертификат базовой школы Российской академии наук.

По словам Ильи Бронштейна, в понедельник в школы Московской области первый раз пошли 105 тысяч первоклассников. Всего за школьные парты село около миллиона юных жителей Подмосковья.

«Ребята вошли в 1,5 тысячи школ. И только шесть школ в нашей области стали официально партнерами Российской академии наук. Вы в их числе! Друзья, это огромные перспективы», – подчеркнул Бронштейн.

Почетные гости торжественной линейки в лицее посетили учебные классы, пообщались с детьми. Школьники представили свои разработки в кабинете робототехники и другие научные проекты. После прошла встреча с учениками выпускных классов, где обсудили развитие российской науки.

В Балашихинском лицее обучаются около 2 тысяч школьников. Он является профильной школой МГТУ имени Н.Э. Баумана. В 2019 году восемь учеников получили по 100 балов за ЕГЭ.