РИАМО - 2 сен. В столице на выставке Comtrans 2019 Горьковский автозавод (ГАЗ) представил свой новый автомобиль «ГАЗель NN», производство которого начнется в 2020 году, сообщает ТАСС.

Как отметил президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин, новую машину отличает интеллектуальная платформа.

«ГАЗель NN» - это более 30 систем помощи водителю, повышенный комфорт, сниженная стоимость владения и универсальность. Новая модель легкого коммерческого автомобиля Горьковского автозавода обеспечивает высокий уровень безопасности, снижение утомляемости, повышение эффективности работы водителя и экономическую эффективность для владельцев бизнеса», - сказал Сорокин.

Он уточнил, что в производство «ГАЗель NN» поступит в следующем году, а продажи нового авто начнутся с 2021 года.

По словам Сорокина, наработки, использованные в данной машине, могут послужить в дальнейшем для развития и модификации легких коммерческих автомобилей.

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