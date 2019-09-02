РИАМО (ПОДОЛЬСК) − 2 сен. К новому учебному году Быковская школа подмосковного Подольска получила два новых автобуса, они будут подвозить в образовательное учреждение детей из населенных пунктов округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В прошлом году для Быковской школы были закуплены два автобуса на 22 места каждый. В этом году приобретен еще один автобус на 22 места, а также один автобус передан от правительства Московской области. Общее количество обучающихся в Быковской школе, нуждающихся в подвозе, – 80 человек», − говорится в сообщении.

Каждый автобус делал раньше два рейса, объезжая 7 населенных пунктов. В новом учебном году ребята смогут приезжать на занятия в одно и то же время.

Всего в рамках подготовки к 2019-2020 учебному году в Подольске было закуплено более 224 тысяч экземпляров учебников, в том числе более 2 тысяч экземпляров для детей с ограниченными возможностями здоровья на сумму более 87 миллионов рублей.