РИАМО - 2 сен. В рамках проведения в Подмосковье Международного авиационно-космического салона задействовали 199 автобусов «Мострансавто» большой и малой вместимости, автобусы компании перевезли порядка 313 тысяч гостей и участников, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«Предприятие выступало на МАКС-2019 официальным перевозчиком. Перевозки осуществлялись по семи специальным маршрутам. За шесть дней транспортные средства совершили почти 6,5 тысяч рейсов и перевезли 313 тысяч участников и гостей авиасалона. Электропоездами в дни массовых посещений воспользовались более 270 тысяч человек», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он также напомнил, что в пятницу, субботу и воскресенье на Казанском направлении Московской железной дороги ездили дополнительные электропоезда, тогда же были сокращены интервалы движения электричек до пяти-12 минут.

В этом году самым посещаемым днем МАКСа стала суббота. Соответственно, в этот день было перевезено и рекордное количество пассажиров – более 136,5 тысяч человек насчитали на около 2,5 тысячах рейсов автобусов.

«Для контроля транспортного обслуживания, быстрой, комфортной и безопасной доставки гостей и участников на территории выставочного комплекса был организован оперативный штаб, оборудованный системами для мониторинга работы автобусов», – отмечается в сообщении.

Перед тем, как отправляться за гостями и участниками авиасалона, все транспортные средства проходили предрейсовые проверки.

Международный авиационно-космический салон проходил в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. За это время его посетили более 578 тысяч человек, а в рамках делового сотрудничества подписали контрактов и соглашений на общую сумму свыше 250 миллиардов рублей. Всего на территории МАКС-2019 были собраны 827 экспонентов из 33 стран, включая 184 зарубежных компании.