РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 сен. Сотрудники филиала «Подмосковный» регионального оператора ООО «Хартия» вывезли мусор с контейнерной площадки в Балашихе после обращения местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи написал на портал «Добродел» жалобу о нарушении графика вывоза бытовых отходов с контейнерной площадки на улице Балашихинское шоссе, около дома №10. Он отметил, что площадка для мусора по указанному адресу переполнена уже неделю, а мусор до сих пор не вывезен.

«ООО «Хартия» филиал «Подмосковный» рассмотрел ваше обращение по вопросу вывоза отходов по адресу: Балашиха, улица Балашихинское шоссе, дом №10. Работы осуществлены. Фото прилагается», – сказал заместитель директора филиала «Подмосковный» Денис Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.