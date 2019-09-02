РИАМО – 2 сен. Латексные воздушные шарики не представляют опасности для окружающей среды в случае их разложения в компостном ящике, сообщила эксперт по внедрению раздельного сбора отходов Анна Гаркуша.

По ее словам, сегодня коммерсанты делают акцент на том, что латексные воздушные шары представляют собой 100% биоразлагаемый материал.

«Я себе это представляю так: надул, выпустил, пять минут порадовался и пошел тортик кушать. А шарик в это время разложился на дружественные окружающей среде вещества. На самом деле латекс может быть натуральным и искусственным, но сделан на основе натурального органического сырья (погуглите, если не лень) и действительно может разложиться в природе, но... примерно через четыре года», - написала Гаркуша в Instagram.

За эти четыре года латекс нанесет природе такой же ущерб, как и любой другой воздушный шарик. Если же латексный лоскут отправить на полигон, то в его недрах он не будет в окружающей среде и станет просто частью остального мусора.

«Итак, при каких же условиях латексные шарики могут не навредить природе и успокоить вашу совесть? Только если вы их соберете после использования и отправите в настоящий компостный ящик», - добавила эксперт.

Она также призвала всех отказаться от одноразовых «радостей» в пользу долгоиграющих украшений, которые после использования попадут не в окружающую среду, а в ящик на хранение.