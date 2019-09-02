РИАМО – 2 сен. Первого сентября ушел из жизни советский режиссер и сценарист документального кино, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Борис Рычков, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

«Союз кинематографистов России, Ассоциация документального кино, комиссия неигрового кино выражают искренние соболезнования родным и близким Бориса Николаевича!» - говорится в сообщении.

В 1966 году Рычков окончил ВГИК (мастерская И. Капалина). С 1979 года он преподавал во ВГИКе. С 1965 по 1993 год — режиссер Центральной студии документальных фильмов.

Рычков был режиссером фильмов «Я вернусь к тебе, Россия», «Поэма о рабочем классе», «Личная ответственность», «Хоккей против хоккея» «Интернациональный долг», «Владислав Третьяк против Бобби Хала», «Шаги истории», «Великая армия труда», «Съезд созидателей» (совместно с Л. В. Махначем), «Свет Октября», «Ленин. Семь лет в Швейцарии», «Съезд партии Ленина».