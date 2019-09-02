РИАМО − 2 сен. Свыше четырех тысяч водных фонариков запустили гости и участники фестиваля «Мечта близко», прошедшего в парке на Фабричном пруду в подмосковном Реутове, говорится в сообщении пресс-службы главы администрации муниципалитета.

«Более четырех тысяч водных фонариков смогли запустить посетители парка «Фабричный пруд» в Реутове в течение трех дней фестиваля «Мечта близко» <…>. За это время площадки праздника посетили свыше 1,5 тысячи человек, а на концертных площадках выступили 24 музыкальных коллектива, в числе которых были Женя Ефимова, Porto Moris, Sattva Project, G9, Lila Manila и другие», − говорится в сообщении.

По данным Реутовского информагентства, в творческих мастер-классах по созданию фонариков смогли принять участие более 100 детей и подростков, а каждый гость фестиваля мог сделать необычное признание в любви или загадать желание, которые можно было написать на запускаемых в плавание по пруду ярких бумажных фонариках.

Кроме того, на празднике любви и романтики в Реутове прошли различные конкурсы и дегустации, спортивные и творческие мероприятия, самых маленьких участников ожидал большой фестиваль мыльных пузырей.

Парк «Фабричный пруд» расположен между двумя градообразующими предприятиями Реутова: бывшая хлопкопрядильной фабрикой и НПО «Машиностроения». Упоминания о пруде встречаются еще в конце XIX века. В настоящее время его общая площадь составляет 5,4 гектара.