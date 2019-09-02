РИАМО - 2 сен. С начала 2019 года в Москве ввели в эксплуатацию 19 зданий образовательных организаций, среди которых 13 детских садов и шесть школ, 13 объектов построили на средства из внебюджетных источников, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города.

За первые восемь месяцев 2019 года в столице введены в эксплуатацию 13 детских садов на 1912 мест и шесть школьных зданий, в которых будут учиться 3325 детей. Пять аналогичных строений введут в эксплуатацию в столице в ближайшее время.

«На ближайшее время запланирован ввод еще пяти объектов образования, включая самую большую школу в России на 2,5 тысячи учащихся, которая построена на ЗИЛе», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что Москва активно реализует практику государственно-частного партнерства. 13 из 19 объектов построили на средства из внебюджетных источников под эгидой комплексного развития территорий.