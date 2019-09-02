РИАМО - 2 сен. Комитет лесного хозяйства Подмосковья представил сведения, согласно которым ООО «3-Д» подлежит включению в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России.

По имеющимся данным, компания не выполнила условия контракта на уборку неликвидной древесины с территории Истринского лесничества. Закупку услуг на выполнение работ по санитарно-оздоровительным мероприятиям проводил комитет лесхоза региона. Контракт уже был заключен, но компания нарушила условия его исполнения. В итоге договоренность была расторгнута комитетом в одностороннем порядке.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России ООО не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», — говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «3-Д» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.