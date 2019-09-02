РИАМО - 2 сен. В поселении Рязановское новой Москвы во втором квартале 2021 года сдадут в эксплуатацию 654-квартирный компенсационный дом, здание начали возводить для людей, купивших квартиры в трех проблемных объектах ТиНАО, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Это здание отведут под расселение граждан, купивших квартиры в двух объектах в Щербинке (улица Овражная, владение 3-8, корпус 3, и улица Мостотреста, владение 7) и в объекте в поселке Шишкин Лес. Специалисты уже завершили архитектурно-планировочное решение для здания. Подготовленные проектные материалы застройщик (КП «УГС») уже направил в Москомархитектуру на согласование.

«По задумке архитекторов, компенсационный дом будет состоять из двух корпусов переменной этажности. Высотность вполне комфортная, не превысит 12 этажей. В соответствии с разработанной планировочной схемой всего в доме будет 654 квартиры. Большая часть из них однокомнатные – 420, 172 двухкомнатные и 61 трехкомнатная», — сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она отметила, что подготовленные архитектурно-планировочные решения являют собой важную часть итоговой градостроительной документации, которая требуется для получения разрешения на строительство объекта.

Весь пакет проектной документации застройщик планирует подать в комитет по архитектуре и градостроительству в начале октября 2019 года в соответствии с утвержденным графиком.

За основу для завершенной проектной документации взяли квартирографию, учитывающую приобретенные гражданами площади в трех проблемных объектах.

Компенсационный дом для пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков граждан будет строиться по адресу: поселение Рязановское, квартал 99, владение 1. Согласно действующей дорожной карте, его ввод в эксплуатацию намечен на II квартал 2021 года.