РИАМО - 2 сен. На северо-востоке Москвы проинспектируют ход строительства китайского делового центра «Парк Хуамин», в частности, эксперты проверят новостройку на энергоэффективность, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых и социальных объектах. По результатам проверок центр экспертиз передаст официальные заключения по проведенным исследованиям в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер в случае необходимости», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Здание строят по адресу: Москва, Останкинский район, улица Вильгельма Пика, владение 14. Его проверкой займутся специалисты центра экспертиз (ЦЭИИС) вместе с сотрудниками Мосгосстройнадзора.

Китайский деловой центр «Парк Хуамин» рядом со станцией столичного метро «Ботанический сад» планируют сдать в эксплуатацию до конца этого года.

Специалисты Мосгосстройнадзора и центра экспертиз в течение недели проверят 49 различных объектов строительства, а также проведут 347 исследований. Среди проверяемых объектов — дошкольные и медицинские учреждения, реконструируемые объекты культуры, офисные здания и многие другие строения.

«Плановые проверки пройдут на строительстве северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от станции «Нижняя Масловка» до станции «Авиамоторная», южного участка БКЛ от станции «Каховская» до станции «Проспект Вернадского» и юго-западного участка БКЛ «Проспект Вернадского» – «Кунцевская», - добавляется в материале.

Также проверка пройдет на участках дорог на территории парка развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме, а также участка Дорожной улицы от улицы Кантемировской до МКАД.